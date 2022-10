Marcelo anuncia próxima reunião do Grupo de Arraiolos para 05 e 06 de outubro no Porto

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa declaração à comunicação social, no final do 17.º encontro do Grupo de Arraiolos, que juntou em Malta doze chefes de Estado não executivos da União Europeia.

Apesar de já estar decidido que a próxima reunião deste Grupo seria em Portugal -- como forma de assinalar os 20 anos da iniciativa lançada em 2003 na vila alentejana de Arraiolos pelo então Presidente da República Jorge Sampaio -, não eram conhecidas as datas e o local.

A reunião coincidirá assim, em parte, com as celebrações do aniversário da Implantação da República em Portugal.

"Celebraremos os 20 anos deste Grupo e vamos fazê-lo em 05 e 06 de outubro, no Porto, no norte de Portugal. Nessa altura, esperamos fazê-lo sem pandemia, sem guerra. Uma guerra terminada com uma vitória da justiça, do direito internacional, dos direitos humanos, da democracia, da liberdade e da democracia", disse, numa referência à ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia.