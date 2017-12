Marcelo apela à deslocação a zonas afetadas pelos incêndios

RTP25 Dez, 2017, 14:40 / atualizado em 25 Dez, 2017, 15:08 | País

"Penso que o que é preciso, no futuro próximo, na próxima primavera, no próximo verão, é as pessoas virem, estarem cá. Contribuírem para esta mudança em curso, este reconstruir o futuro, é muito importante", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.



As declarações do Presidente da República foram registadas à saída da missa de Natal, celebrada em Pedrógão Grande."É muito importante porque quem cá está, sente esse calor da presença. E é muito importante porque mexe com a vida, mexe com a economia, mexe com a sociedade. É aquilo que é preciso que aconteça sobretudo no próximo ano, porque engrenando no próximo ano, já engrenou", acrescentou.Para o Presidente da República, este é um dia "com sentimentos contraditórios", em que por um lado é "dia de alegria, por ser Natal", mas por outro de "saudade por aqueles que partiram".Ainda antes deste apelo, o chefe de Estado esteve com as famílias das vítimas, meio ano depois da tragédia onde morreram 66 pessoas.Depois da missa de Natal, o Presidente irá visitar as populações de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Ainda esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar a sede da Associação dos familiares da Vitimas do Incêndio de Pedrógão Grande.