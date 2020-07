Marcelo aplica ponto final parágrafo a reuniões técnicas no Infarmed

Após a reunião, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância do "contacto aberto" entre epidemiologistas e decisores políticos e contou os detalhes da mais recente conversa, que se focou em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo.



"Terminamos hoje uma experiência de vários meses, iniciada no final de março, em pleno estado de emergência", declarou o Presidente da República aos jornalistas. "Foi muito importante, e desde logo na primeira fase, este conjunto de sessões epidemiológicas", pois "permitiu um contacto aberto entre especialistas e decisores políticos".