Marcelo assinala que medidas do Governo seguem recomendações dos especialistas

Foto: Estrela Silva - Lusa

O Presidente da República assinalou esta tarde que as medidas anunciadas pelo Governo no âmbito da covid-19 vão ao encontro do que defendem os especialistas em matéria de resposta à pandemia, tendo sido encontradas soluções especificas para cada região.