Marcelo avisa que avançar já com a regionalização é "colocar o carro à frente dos bois"

O Presidente da República avisa que avançar com a regionalização já em 2022 com um referendo à pressa "pode ser um erro irreversível". No Congresso dos Municípios, o Presidente explicou que não se pode "colocar o carro à frente dos bois".