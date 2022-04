Marcelo avisa que verbas do Orçamento para a Defesa não chegam

O Presidente avisou o Governo que as verbas do Orçamento para a Defesa não chegam se as carreiras não forem valorizadas. Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma nova visão de consenso e sublinhou que a defesa nacional já não é só defender a fronteira com Badajoz.