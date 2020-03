Marcelo chama Centeno a Belém

Segunfo o jornal Expresso, a reunião no Palácio de Belém, está marcada para as 12h.



O chefe de Estado não quer que Mário Centeno abandone o cargo no atual contexto de incerteza sobre o impacto da pandemia.



Ainda segundo o Expresso que cita uma fonte de Belém, Marcelo tem receio de que a coordenação da área financeira saia prejudicada, até porque o Orçamento do Estado só deverá entrar em vigor em abril.