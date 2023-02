Marcelo concorda com alteração de prazo para crimes de abuso sexual

A informação é adiantada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, coordenador da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de menores na igreja católica.O presidente recebeu a Comissão Independente em Belém e sublinhou algumas das conclusões do relatório conhecido ontem.Marcelo Rebelo de Sousa destaca a dimensão, muito superior à de início estimada e sinaliza a exigência de apoio psicológico continuado às vítimas.Entrevistado na RTP, Pedro Strecht admite que, apesar de a maioria das denúncias ser referente às décadas de 1960 a 1990, a Igreja pode ainda estar a ocultar alguns casos.Já o padre e teólogo Anselmo Borges defende a presença e igualdade das mulheres na Igreja e a revisão da lei do celibato.da Igreja não basta e apela à reflexão.A Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica garante que há muitos abusadores ainda no ativo. Até ao final do mês, vai ser enviada uma lista de nomes ao Ministério Público e à Conferência Episcopal Portuguesa.Foram validados mais de 500 testemunhos. E 25 casos seguiram para o Ministério Público.





No mínimo, quase cinco mil crianças foram vítimas de abusos sexuais.