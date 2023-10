Marcelo considera atuais problemas na saúde "complexos e críticos"

José Coelho - Lusa

"É uma situação complexa, mas quando me dizem que continua a existir o diálogo, eu acredito", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos que decorreu hoje, no Porto.



Apesar de ter estado "praticamente o dia todo fechado" na reunião do Grupo de Arraiolos, o chefe de Estado assumiu ter falado novamente com o bastonário da Ordem dos Médicos, ficando com a expectativa de que se seja possível obter "pontos positivos" no diálogo entre aqueles profissionais de saúde e o executivo de António Costa.



"A minha expectativa é que ao longo dos próximos dias, esta semana e na próxima semana, seja possível encontrar nesse diálogo pontos positivos", reforçou.