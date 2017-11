Marcelo considera "prudente" prolongar período crítico de incêndios

RTP17 Nov, 2017, 19:25 / atualizado em 17 Nov, 2017, 19:29 | País

“Eu penso que tudo o que o Governo decidiu nessa matéria, tendo em atenção as temperaturas elevadas, numa situação patológica para esta época, mas que é aquela que vivemos, parece prudente”, reagiu Marcelo Rebelo de Sousa.



Questionado pelos jornalistas, à saída de uma cerimónia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, o Presidente da República colocou a tónica nas condições meteorológicas incomuns que o país tem experimentado.



O quarto prolongamento



“Acho que é prudente esse tipo de decisão do Governo”, disse o Presidente.



O Chefe de Estado seria ainda confrontado com a notícia da morte de uma pessoa num incêndio florestal em Mangualde. Apresentou condolências aos familiares da vítima, mas escusou-se a fazer mais comentários.Face à previsão de “ausência de precipitação significativa”, o Governo decidiu esta sexta-feira prolongar até 23 de novembro o período crítico de incêndios. Uma decisão que enquadra a proibição de lançar foguetes e fazer queimadas e fogueiras em espaços florestais.“Tendo em conta o tempo seco e a subida de temperatura para valores acima da média para esta época do ano, estão reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais”, refere-se num comunicado do Ministério da Administração Interna enviado às redações.O Governo sublinha que, “na sequência da informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas 72 horas, o Ministério da Administração Interna alerta para a necessidade de os comportamentos individuais serem adequados ao risco de incêndio”.“Assim, é proibida a realização de queimadas em todo o país”, sublinha, acrescentando depois uma lista de comportamentos banidos.O Executivo proíbe, designadamente, a realização de “fogueiras para recreio, lazer ou para a confeção de alimentos, utilizar equipamentos de queima e de combustão, destinados à iluminação ou à confeção de alimentos e queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração”.Os portugueses estão também impedidos de “lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias de atravessamento ou circundantes e fumigar ou desinfestar apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas”.O Governo lembra também os cuidados a ter com “trabalhos agrícolas e florestais”, como “manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras, abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação e guardar todo o cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor”.Esta é a quarta vez que o Governo prolonga o período crítico de incêndios, que inicialmente estava previsto para terminar a 30 de setembro.