Marcelo, Costa e Ferro Rodrigues debatem incêndios

Marcelo Rebelo de Sousa quer avaliar os prazos para o Parlamento aprovar um novo pacote legislativo para a floresta.



O Presidente da República quer ainda saber os pormenores da investigação sobre as circunstâncias dos incêndios que atingiram a zona centro do país.



Na passada sexta-feira o presidente reuniu-se também em Belém a pedido do lider do PSD.