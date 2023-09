O Presidente avisou que os estrangeiros nunca serão a essência das Forças Armadas portuguesas e disse que a solução passa por tornar o recrutamento atrativo aos próprios portugueses. No dia do Estado Maior General das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as forças armadas têm as capacidades desatualizadas e que a atualização devia ser feita agora.