Marcelo defende "fórmula intermédia" entre Estado e privados na saúde

Em Portugal, sustentou o Chefe de Estado, há “dois grandes hemisférios que se dividem relativamente à saúde em Portugal”, designadamente no que diz respeito aos papéis do Estado, dos agentes privados e das entidades particulares de solidariedade social. Impõe-se um esforço de compromisso, “cedendo naquilo que é ideal para cada qual”, na perspetiva de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República apelou às duas correntes para que procurem uma convergência de posições, ”sacrificando uns aquilo que seria o seu ideal, sacrificando outros o que seria o seu ideal, e encontrando-se a meio”.



Num dos flancos, acentuou o Presidente, posiciona-se “o hemisfério mais público-público e que vê com reticências o chamado público-social nalgumas das suas vertentes e o público-privado ou o alargamento do privado”. No outro está “o hemisfério que acha que é inevitável o alargamento do privado, que é útil o público-privado e que, portanto, há que redimensionar o público-público, umas vezes dizendo, outras vezes não dizendo”.



“E é por aí que passa a procura de uma fórmula intermédia, de que depende depois o posicionamento sobre a estruturação do sistema, a organização do sistema, o financiamento do sistema e os recursos dentro do sistema”, prosseguiu.



Dirigindo-se àqueles que apelidou de “mais publicistas”, o Presidente da República pediu uma tentativa de acordo “condescendendo em que a realidade implica que haja um peso acrescido de outros subsectores”.



Já aos “menos publicistas” pediu que percebam “que há uma realidade que tem sido nuclear” na saúde – o Estado - e que “merece não ser sujeita a tratos de polé, nomeadamente a tratos de polé repentinos e radicais”.



“Talvez seja possível aí um compromisso”, completou.

“Alguma folga para um debate sereno”



O Presidente da República frisou continuar a propugnar um “acordo explícito, expresso, envolvendo de forma militante os parceiros políticos, sociais, económicos e culturais”.“Talvez seja ocasião de não querer abusar da nossa capacidade milagreira”, disse o Presidente sobre o que considera ser a necessidade de repensar o sistema de saúde.



O país, assinalou, tem protelado a discussão e, nos anos de crise, foi respondendo a “situações impossíveis com arranjos de última hora, com uma dedicação ilimitada dos protagonistas e com uma capacidade de transformar o que é inviável em viável”.



Na mesma intervenção nas IV Jornadas Internacionais do Internato Médico, Marcelo quis sublinhar que “este é um momento que pode não ser repetível, de alguma forma, para um debate sereno sobre o sistema de saúde”.



Manifestou em seguida a expectativa de que “rapidamente termine aquilo que tem sido um tempo, legítimo, de reivindicações, sobretudo, de curto prazo dos profissionais de saúde”.



“Porque enquanto se reivindica o curto prazo nunca se discute o médio-longo prazo, para depois, com alguma distância, todos se sentarem a uma mesa, se houver mesa suficientemente grande para todos se sentarem e pensarem a prazo como é que será e poderá ser, a cinco ou a dez anos, o nosso país”, concluiu.



