Marcelo defende urgência da Aliança das Civilizações num mundo "dominado pelo egoísmo"

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, na abertura do 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações.

O chefe de Estado português deu "as boas-vindas a Portugal" aos participantes neste fórum, destacando as presenças do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do monarca espanhol, Felipe VI, e do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, entre outras.

Numa curta intervenção, feita em português, o Presidente da República defendeu "a urgência da reunião de hoje, de uma aliança inspirada pelas Nações Unidas e pelo secretário-geral António Guterres".

"Esta urgência é especialmente relevante num mundo que, mais uma vez, se encontra dominado pelo egoísmo, pela arrogância, pela intolerância, pelo isolacionismo", acrescentou.