Marcelo destaca e agradece papel de profissionais dos cuidados intensivos

", afirmou o chefe de Estado, num vídeo publicado no 'site' da Presidência.Marcelo Rebelo de Sousa considerou que estes profissionais têm "apoiado da forma mais importante e significativa, que é através de uma presença dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, naquela linha que é uma linha tão complexa que separa a morte da vida".", sublinhou.Na nota que acompanha o vídeo, publicada no domingo, é referido que o Presidente da República "participou, através de uma mensagem gravada, no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, promovido pela ASCI - Associação de Apoio ao Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Porto, que se realizou este fim de semana, em formato exclusivamente 'online'".", considerou.





Uma lição dos profissionais







Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a ocasião para agradecer "muito reconhecido" aos profissionais de saúde intensivistas "em nome de todos" os portugueses.", salientou o Presidente, defendendo que "Dirigindo-se aos congressistas, o Presidente da República destacou igualmente "a capacidade organizativa da Associação de Apoio ao Serviço de Cuidados Intensivos no inexcedível Hospital Geral de Santo António, que existe desde 7 de novembro de 1994, e que tem um trabalho meritório na defesa dos doentes, em primeira linha, mas também dos profissionais de saúde".Sobre o congresso, que saudou, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que ""tudo isto acontecer enfrentando a pandemia".