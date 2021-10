Marcelo destaca papel de MAI em matéria de prevenção e resposta

Enquanto discursava na inauguração da sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa, o chefe de Estado reconheceu o trabalho de Eduardo Cabrita em matéria de combate a incêndios e as lições aprendidas depois das tragédias de 2017.

"Queria dizer, porque é justo, é justo e não tem sido dito ao MAI, que neste domínio, há que lhe agradecer. Como em tudo na vida, há domínios que correm melhor e correm pior na vida dos políticos", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República acrescentou que o governante "fez o que podia e o que não podia, para tentar aprender as lições do passado", enquanto instituição, e "é bom que se diga isto agora para não ser tarde demais quando se tiver de dizer".

"Fica dito e fica agradecido", finalizou.

Interpelado pelos jornalistas no final desta sessão inaugural sobre se esta declarações antecipavam uma saída de Eduardo Cabrita do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o agradecimento foi feito por ocasião da aproximação do fim do período anual mais críticos dos incêndios.

"Não há dúvida de que há, em matéria de prevenção e em matéria de resposta, uma realidade diferente em muitos aspetos daquela que existia até 2017 e isso devia ser reconhecido", explicou.

Durante o discurso, Marcelo Rebelo de Sousa também enalteceu o papel do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o comandante Jaime Marta Soares, na defesa das reivindicações dos bombeiros, sempre com um estilo "desempoeirado" e sem esquecer "tudo aquilo que são os pontos fundamentais pelos quais lutou e luta".

O chefe de Estado também disse que hoje "a festa" é de Jaime Marta Soares, e como o comandante optou por condecorar elementos de várias corporações, "o galardão que merecer há de recebê-lo noutra ocasião".