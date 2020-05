Marcelo destaca que dados sobre desconfinamento são ainda provisórios

Esta foi a primeira reunião depois da reabertura de alguns setores da economia, a 4 de maio, e após o fim do estado de emergência. Estiveram presentes as mais altas figuras do Estado, bem como a comunidade médica e científica.







No fim da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa fez o resumo das principais conclusões, começando por sublinhar que o indicador de transmissão (R) não se alterou significativamente noutros países que já iniciaram o processo de desconfinamento com alguma antecedência em relação a Portugal.







Ainda que não tenha havido “consequências sensíveis” em termos de surto, estas são ainda “conclusões provisórias”.







Esta provisoriedade dos dados também se aplica no caso português. “Não temos muitos dados que permitam retirar conclusões firmes, não passaram ainda 15 dias”, afirmou o Presidente.







Marcelo destaca ainda que, no caso de Portugal, os primeiros dados do desconfinamento são voláteis não só devido ao fator temporal, mas também porque o processo foi muito contido e a abertura está a ser feita “por pequenos passos”.





O Chefe de Estado destaca que os portugueses “foram sensíveis ao que lhes foi pedido” e que a grande maioria continuou a cumprir o isolamento social. “A contenção continua muito elevada”, destacou.







Aos especialistas e decisores políticos foi possível verificar que o processo decorre ainda “sem grandes alterações”, sendo que o indicador de transmissão continua a ser de 1 (ou seja, cada pessoa transmite o vírus a outra pessoa, em média), sendo que o valor é mais elevado na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Dois momentos decisivos

O Presidente da República apontou ao futuro próximo e delineou “dois momentos significativos”: o primeiro, já na próxima semana, com a abertura de escolas, restauração e outros estabelecimentos, o segundo, a 1 de junho, com o regresso ao trabalho de muitos que se encontravam em teletrabalho e com a abertura generalizada do comércio.







Após esses dois momentos, será relevante fazer a avaliação das consequências dos próximos passos de desconfinamento em novas reuniões como as que têm sucedido na sede do Infarmed.







Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que se “confirma a tendência das últimas semanas” na diminuição dos casos de internamento, bem como da diminuição da letalidade.







Noutra nota positiva, o Presidente da República salientou que “tem havido uma comunicação muito boa entre autoridades sanitárias e os portugueses”.







Quanto ao calendário delineado pelo Governo para o desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a manutenção do que está previsto “depende do comportamento dos portugueses”, que considera ter sido “exemplar” até esta parte.





(em atualização)