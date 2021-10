Marcelo desvaloriza criticas por ter recebido em audiência Paulo Rangel

O Presidente da República desvalorizou hoje as críticas do líder do PSD pelo facto de ter recebido em Belém o seu adversário na corrida interna, Paulo Rangel, justificando que recebe "toda a gente" e que se tratou de uma audiência de cortesia.

"Eu sou como sou, eu recebo toda a gente, falo com toda a gente. Quando me pedem audiências de cortesia, recebo. Faço isso há seis anos", salientou.

O chefe de Estado falava no final de uma visita à fábrica da Renault em Cacia, Aveiro, por ocasião do 40.º aniversário.

"Nós estamos num momento em que o país decide se tem Orçamento ou não e isso é importante para a vida das pessoas. Estamos num momento em que pode acontecer que tenhamos que assistir a uma dissolução da Assembleia da República e ir a eleições e isso é importante para a vida das pessoas. Portanto, isto é o que é importante. Depois, o que não é importante é as pessoas não perceberem que o Presidente da República é como é", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Paulo Rangel, eurodeputado do PSD e candidato à liderança nas diretas de 04 de dezembro, foi recebido terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

O anúncio da audiência foi feito no portal da Presidência da República na Internet, com o esclarecimento de que o encontro se realizou a pedido de Paulo Rangel.