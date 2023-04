Marcelo. Dissolução da AR seria má notícia mas às vezes tem de haver más notícias

Hugo Delgado - Lusa

A dissolução do parlamento seria sempre uma má noticia mas, por vezes, as más notícias são inevitáveis. A ideia foi deixada esta tarde, em Braga, pelo Presidente da República. Isto acontece numa altura de forte contestação ao Governo por causa das polémicas da TAP.