Partilhar o artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes Imprimir o artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes Enviar por email o artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes Aumentar a fonte do artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes Diminuir a fonte do artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes Ouvir o artigo Marcelo diz que Rosa Mota é mais importante do que todos os Governos ou Presidentes