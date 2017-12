Marcelo dormiu "muito bem" e está sem febre

30 Dez, 2017, 13:01 / atualizado em 30 Dez, 2017, 14:50 | País

"Está sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais. Hoje de manhã já passeou pelo corredor da enfermaria, o intestino começa a dar sinais de funcionamento normal" informa ainda a nota.



"Fez o penso e a pequena cicatriz operatória não apresenta sinais de inflamação ou infecção" refere ainda o boletim, assinado por Eduardo Barroso, diretor da Área de Cirurgia do Centro Hospitalar de Lisboa Central



"Prevê-se que o intestino volte ao funcionamento normal entre os dias de hoje e amanhã, estando a sua alta condicionada por este facto. A alta será dada após visita médica específica" sublinha o médico, sendo que o Presidente deverá ter alta até domingo.



"O Senhor Presidente mostrou concordância com os seus médicos quanto a esta cronologia" explica o responsável, acrescentando que "a passagem de ano, tudo leva a crer, vai ser passada no seu domicílio".



O Presidente da República foi operado a uma hérnia umbilical na quinta-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A intervenção cirúrgica estava prevista para o início de janeiro, mas foi antecipada depois de o médico da Presidência, Daniel Matos, ter diagnosticado uma hérnia estrangulada, o que obrigou a uma operação de urgência.

O médico Alfredo Barroso admitiu hoje que Marcelo "teve muitas dores" e que agora "está no paraíso".

Combinou ainda com o Presidente que, provavelmente, será melhor só ter alta no domingo, mas que verá isso quando voltar a visitá-lo "esta tarde".

O Presidente esteve sempre activo durante o internamento, tendo promulgado quatro diplomas na quinta-feira.Os jornais deste sábado previam que Marcelo vete na próxima semana a polémica lei de financiamento dos partidos, aprovada pela Assembleia antes do Natal sem, alegadamente, o Presidente ter sido informado.O novo articulado da lei dá benefícios retroativos aos partidos em matéria de isenção de IVA, entre outras benesses controversas. Apenas o CDS-PP - que já pediu o veto presidencial - e o PAN, votaram contra o diploma.