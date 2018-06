Marcelo e Costa nos EUA no final das comemorações do Dia de Portugal

RTP11 Jun, 2018, 08:56 / atualizado em 11 Jun, 2018, 09:00 | País

O Presidente da República recebeu do "mayor" de Providence a chave da cidade, num momento simbólico marcado por um outro momento inusitado. Quando Marcelo agradecia o gesto, o político norte-americano não lá estava. "'Mayor' Jorge Elorza, obrigado pela chave de Providence. Onde está você? Desapareceu. Onde está o 'mayor'? Desapareceu. Precisamos do 'mayer'. É um mistério, o mistério do 'mayor' que desapareceu", gracejou Marcelo Rebelo de Sousa.







"A chave não é para mim, é para vocês", disse depois Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se para as centenas de pessoas que assistiam à cerimónia.









Perante a comunidade portuguesa em Providence, o PR garantiu que Portugal e os seus representantes estão próximos de todos os portugueses. "Às vezes parece que estamos longe. Não estamos, estamos perto", disse, depois de elogiar aqueles que "todos os dias criam Portugal" em Providence.



O chefe de Estado falou depois do primeiro-ministro, António Costa, e no seguimento da festa do "Waterfire".



Ao longo de centenas de metros, rodeados por milhares de pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, juntamente com outros 14 portugueses que se distinguiram no último ano nos Estados Unidos, transportaram nas suas mãos uma tocha.



Durante o caminho, apenas iluminado por tochas, Marcelo Rebelo de Sousa foi efusivamente saudado por muitos portugueses e lusodescendentes, que tentaram a todo o custo aproximar-se do Presidente da República para tirar com ele fotografias. Maria Flor Pedroso - Antena 1

Amor pela democracia e liberdade O Presidente da República elogiou Portugal e as suas comunidades, gente promotora da paz. "Temos uma capacidade de compreender, de dialogar, de aproximar pessoas. Somos assim. Nós unimos, não dividimos, nós criamos a paz, não a guerra. É assim que nós somos, é essa a nossa força, é essa a vossa força", afirmou o chefe de Estado.Perante a comunidade portuguesa em Providence, o PR garantiu que Portugal e os seus representantes estão próximos de todos os portugueses. "Às vezes parece que estamos longe. Não estamos, estamos perto", disse, depois de elogiar aqueles que "todos os dias criam Portugal" em Providence.O chefe de Estado falou depois do primeiro-ministro, António Costa, e no seguimento da festa do "Waterfire".Ao longo de centenas de metros, rodeados por milhares de pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, juntamente com outros 14 portugueses que se distinguiram no último ano nos Estados Unidos, transportaram nas suas mãos uma tocha.Durante o caminho, apenas iluminado por tochas, Marcelo Rebelo de Sousa foi efusivamente saudado por muitos portugueses e lusodescendentes, que tentaram a todo o custo aproximar-se do Presidente da República para tirar com ele fotografias.





No mesmo local, o primeiro-ministro destacou a ligação entre Portugal e os EUA, dois países unidos por valores comuns como o amor à liberdade e à democracia.





"É absolutamente essencial continuarmos a estreitar as relações entre Portugal e os Estados Unidos, porque somos ambos duas democracias, ambos amamos a liberdade e o esforço e o respeito de cada um para construir a prosperidade. É nessa comunicade de valores que Portugal e os Estados Unidos vão continuar a construir um futuro cada vez mais próximo através deste oceano Atlãntico que une os nossos dois países", disse o PM.





António Costa dirigiu também palavras à comunidade portuguesa, dizendo que o objetivo dos órgãos de soberania nacionais "é estreitar cada vez mais as relações com a diáspora portuguesa".



"Por isso, a Assembleia da República aprovou uma nova lei da nacionalidade que facilita aos netos dos portugueses a obtenção da nacionalidade. Por outro lado, o Governo aumentou o prazo de validade do cartão do cidadão, assegurando-se que cada titular está automaticamente recenseado para poder participar nas eleições em Portugal. É muito importante a vossa participação, quer aqui nos Estados Unidos, quer lá em Portugal", afirmou.



Tal como tinha feito horas antes em Boston, o líder do executivo referiu-se ao programa de visita aos Estados Unidos, que termina no próximo sábado.



"Vou ficar esta semana nos Estados Unidos para promover o investimento em Portugal, mas sei que o meu trabalho está muito facilitado, porque sempre que falamos com um americano ele conhece bem Portugal através de cada um de vós. Esse é o melhor cartão-de-visita que Portugal pode ter nos Estados Unidos", declarou, dirigindo-se novamente à plateia de elementos da comunidade portuguesa e lusodescendentes.







Ao contrário do Presidente da República, que regressa hoje a Portugal, o primeiro-ministro fica nos EUA até sábado. Vai visitar várias cidades na Califórnia (São José, São Francisco e Sacramento) e Nova Iorque, com um programa eminentemente económico-científico.



Durante a sua presença nos Estados Unidos, além dos contactos com as comunidades portuguesas, António Costa definiu como principal objetivo renovar e reforçar parcerias entre empresa, universidades e instituições dos dois países.





C/ Lusa