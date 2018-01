Marcelo e Costa prestam homenagem a Mário Soares

Esta homenagem faz parte da cerimónia organizada este domingo 7 de janeiro, um ano depois da morte de Mário Soares. Seguem-se os discursos de Fernando Medina, António Costa, Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa e dos dois filhos de Mário Soares.



Após os discursos é inaugurada na galeria de exposições temporárias da capela do cemitério a exposição "A cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares visto pelos fotógrafos".



Mário Soares faleceu em 07 de janeiro do ano passado no Hospital da Cruz Vermelha, na capital, depois de ter permanecido internado 25 dias.



A cerimónia de homenagem a Mário Soares pode ser acompanhada em direto na RTP3.