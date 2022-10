Afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento, em Lisboa, da cerimónia de entrega do prémio Gulbenkian para a Humanidade, presidida por Angela Merkel, antiga chanceler alemã. Um prémio no valor de 1 milhão de euros entregue à Plataforma Intergovernamental de Ciências Políticas sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema e ao Painel Intergovernamental sobre alterações climáticas.



Reportagem de João Alexandre.