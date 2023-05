Marcelo enaltece percurso de António Calhau "em prol de uma melhor justiça"

Numa mensagem publicada na página da Presidência na internet, Marcelo Rebelo de Sousa expressa "os sentidos pêsames" à família do juiz-conselheiro que "dedicou a sua carreira ao serviço público em prol de uma melhor justiça, em particular a administrativa e fiscal, distinguindo o exercício de funções enquanto presidente do Supremo Tribunal Administrativo".

António Calhau foi agraciado por Marcelo Rebelo de Sousa, em 2017, com a Grã Cruz da Ordem Militar de Cristo.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Administrativo morreu na quinta-feira, aos 70 anos, segundo fonte do tribunal.

O magistrado presidiu ainda ao Tribunal Central Administrativo e foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

O funeral de António Calhau realiza-se na terça-feira.