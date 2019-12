Várias pessoas ficaram desalojadas e muitos campos agrícolas foram inundados, assim como foram afetadas várias infraestruturas.



O Presidente da Reública foi à freguesia de Ereira. A mensagem parece clara. Marcelo aconselha as pessoas "a olharem para o futuro".

Uma semana depois do rebentamento dos diques, o Presidente da República foi ouvir as pessoas que tiveram as casas inundadas no concelho de Montemor-o-Velho.