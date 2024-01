António Antunes - RTP

Depois das críticas de que foi alvo no congresso socialista, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu divulgar detalhes sobre a polémica lei que está no centro das suspeitas de envolvimento do primeiro-ministro. A lei que o Ministério Público suspeita ter sido feita à medida para beneficiar a empresa do centro de dados de Sines.