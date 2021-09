Marcelo espera esclarecimentos "sem drama e com serenidade" na reunião do Infarmed

Manuel de Almeida - Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta tarde esperar que, na reunião de quinta-feira do Infarmed, surjam esclarecimentos "sem drama e com serenidade" aos portugueses sobre a covid-19, nomeadamente no arranque do ano letivo.