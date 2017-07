Marcelo exige investigação do furto de armas em Tancos "doa a quem doer"

RTP 04 Jul, 2017, 15:25 / atualizado em 04 Jul, 2017, 15:48 | País

“Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer”, afirmou o Chefe de Estado, que falava aos jornalistas em Castanheira de Pêra, após um almoço com os bombeiros locais.



“O que se exige neste caso é uma investigação total, integral”, não “deixando ninguém imune”, enfatizou o Comandante Supremo das Forças Armadas.



“Factos e responsabilidades”

O Exército confirmou na última quinta-feira a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois paiolins. Foram furtados explosivos, granadas de mão ofensivas, munições de calibre 9 milímetros, granadas de gás lacrimogéneo e granadas foguete anticarro.

c/ Lusa

Relativamente aos 12 militares e quatro empresários detidos esta quarta-feira , por suspeitas de corrupção, abuso de poder e falsificação de documentos, o Presidente não quis tecer comentários, sublinhando que “respeita a tramitação da investigação e da justiça”.O Presidente da República e o ministro da Defesa Nacional reúnem-se esta terça-feira, na base de Tancos, com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior do Exército.O encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa, Azeredo Lopes e os generais Pina Monteiro e Rovisco Duarte, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior do Exército, respetivamente, tem lugar num contexto de tensão crescente, quer nos corredores políticos, quer nos meios militares, tendo em conta as notícias de protestos em preparação para esta semana.No passado domingo, durante uma visita a um hospital do concelho de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa defendera já a realização de uma investigação que apurasse “tudo, factos e responsabilidades”, na sequência do furto de material de guerra de Tancos.“Primeiro, não haver dúvidas que se deve investigar até ao fim em matéria de factos e responsabilidades”, sustentou Marcelo.“Segundo, que tem de se prevenir o futuro, para que não haja de seis em seis anos furtos destes e com gravidade crescente”, continuou o Presidente.O Chefe de Estado apelaria ainda a que se investigasse eventuais ligações entre o mais recente caso de roubo de armas e outros que afirmou terem ocorrido “nos últimos dois anos em países-membros da NATO, um deles há poucos meses”.O Presidente da República defendeu adiante que, “se no percurso da investigação, que ainda não está no fim, for necessário tomar medidas cautelares”, estas devem ser tomadas. Marcelo não esclareceu, todavia, se estava a aludir às exonerações dos comandantes da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, do Regimento de Infantaria 15, do Regimento de Paraquedistas, do Regimento de Engenharia 1 e da Unidade de Apoio de Material do Exército, anunciadas na véspera pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, em declarações à RTP A finalidade de tais “medidas cautelares”, segundo o Presidente, é a de “criar condições para que se investigue o que há para investigar, sem haver o melindre de expor imediatamente responsáveis por estruturas que estão ligadas ao que aconteceu”.Também no sábado o porta-voz do Exército aclarou que as exonerações de cinco comandantes têm caráter temporário, vigorando até ao fecho das averiguações sobre o roubo de material de guerra em Tancos.