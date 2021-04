Marcelo fala em "dia histórico" de regresso às aulas presenciais

"Na educação temos tido momentos históricos. Foi o primeiro momento de abertura, hoje, e será dia 19", quando regressa o ensino presencial também para os alunos do secundário. "E é um virar de página que se espera sem recuo, irreversível", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma visita a uma escola com o ministro da Educação.



Para o chefe de Estado, este regresso "é bom para todos". "É bom para as famílias, é bom para os professores, é bom para todos os que trabalham na comunidade educativa, é bom para os diretores, mas é sobretudo bom para elas e eles, crianças e jovens do nosso país", considerou.



"Porque é completamente diferente o ensino à distância do ensino presencial", os alunos disseram sentir-se agora mais felizes, afirmou o Presidente.



Marcelo Rebelo de Sousa terminou com um apelo: "Peço a todas e a todos os portugueses que engrenem neste esforço nacional de todos para todos para que seja possível, no dia 19 (...) mais de um milhão e meio de alunas e alunos por todo o país" regressarem às aulas presenciais.



"Estamos hoje a construir o futuro", acrescentou.