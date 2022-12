Marcelo falou com portugueses no Peru e diz que há diligências para solução europeia

À saída do lançamento de um livro na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, questionado se já falou com alguns dos portugueses que se encontram no Peru, que vive uma situação de instabilidade política, o chefe de Estado respondeu: "Falei com eles".

Segundo o Presidente da República, "são 50 portugueses que lá estão" e "o Governo está em contacto com eles, já estava, com o embaixador de Portugal no Peru [Joaquim Moreira de Lemos]".

"Está-se a fazer o levantamento de todos, em princípio 50, e contactos com outros países europeus para ser uma solução global europeia, porque não é fácil retirar isoladamente só de cada uma das nacionalidades. Isso está em curso", acrescentou.