Marcelo fecha celebração de 50 anos do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Depois de vários momentos que assinalaram a data, foi homenageado o patrono do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o condestável Nuno Álvares Pereira.



Na manhã deste domingo, realizou-se uma missa com a presença de antigos combatentes da região e um concerto da banda de música da Força Aérea.



Seguiram-se as cerimónias em que Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o Estado-Maior-General das Forças Armadas com a Ordem Militar da Torre e Espada.