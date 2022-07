Marcelo garante que relações "entre governos" do Brasil e Portugal "têm fluído muitíssimo bem"

Reuters

Sem querer especificar como estão as relações com Jair Bolsonaro, depois do convite cancelado pelo presidente brasileiro para um encontro em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa prefere focar-se no bom relacionamento económico e social entre Portugal e Brasil.

O presidente português encontra-se esta segunda-feira com os antigos presidentes brasileiros, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, depois de ter estado com Lula da Silva. Um encontro que desagradou ao atual Chefe de Estado brasileiro.



Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza e prefere falar sobre as crescentes relações comerciais entre os dois países, como nos conta a enviada especial da Antena 1, Ana Isabel Costa.



Uma visita ao brasil que durou três dias e termina esta segunda-feira.