Marcelo já foi operado a hérnia umbilical

RTP28 Dez, 2017, 16:43 / atualizado em 28 Dez, 2017, 18:05 | País

A cirurgia ao chefe de Estado foi realizada pela equipa do médico Eduardo Barroso perto das 14h00. Em declarações aos jornalistas pouco depois das 16h30 de quinta-feira, o cirurgião confirmou que a operação decorreu normalmente e que o estado de espírito de Marcelo Rebelo de Sousa "é ótimo".



A operação estava prevista para 4 de janeiro, em regime de ambulatório, mas perante um novo diagnóstico realizado esta manhã pelo médico da Presidência, Daniel Matos, acabou por ser antecipada, uma vez que a hérnia encarcerou.



Eduardo Barroso, que também é diretor clínico de cirurgia do hospital, sublinha que a hérnia umbilical "precisava de tratamento urgente" e que o procedimento cirúrgico obrigou a uma "pequeno corte" no intestino, uma situação que é comum nestes casos.



O cirurgião refere ainda que esta se trata de uma operação "simples", que costuma ser realizada pelos cirurgiões mais novos, e que nem estava previsto ser Eduardo Barroso a operar Marcelo Rebelo de Sousa não fosse a situação de urgência.



Marcelo não vai ser substituído

Os dois médicos já tinham aconselhado o chefe de Estado a tratar antecipadamente a hérnia umbilical, o que teria evitado a situação de urgência. Eduardo Barroso refere ainda que o Presidente terá "condições físicas" para gravar a tradicional mensagem de Ano Novo.A alta será possível nas próximas 48 horas, mas dependerá da evolução da situação médica, bem como da "pressão" que o Presidente fizer. "Se ele quiser ir mais cedo para casa, posso ir vê-lo a casa", disse Eduardo Barroso, que referiu ainda que o chefe de Estado poderá "despachar documentos" a partir do hospital.Daniel Matos, médico da Presidência, reforça que Marcelo Rebelo de Sousa estará bem "no fim do ano". "Não há impedimento de fazer uma vida normal a curto prazo", refere.Em comunicado divulgado esta manhã, a Presidência da República anunciava que, devido à operação, a agenda do Presidente da República seria anulada nos próximos dias até dia 1 de janeiro.Para esta quinta-feira estava prevista uma ronda de audiências com elementos da direção da Associação Sindical de Juízes Portugueses, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Sindicato dos Funcionários Judiciais e ainda o Sindicato dos Oficiais de Justiça, bem como uma cerimónia de entrega de insígnias a Carlos Ramos, que salvou várias pessoas no acidente rodoviário de Alcafache, em 1985.Foram também canceladas as deslocações previstas para o final do ano às zonas do país afetadas pelos incêndios de outubro. De recordar que Marcelo Rebelo de Sousa visitou Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, no dia de Natal.O Presidente da República costuma dirigir uma mensagem de Ano Novo aos portugueses no primeiro dia do ano.Durante o tempo da operação, o chefe de Estado não será substituído pelo presidente da Assembleia da República, a segunda figura de representação do Estado Português depois do Presidente da República, nos termos da Constituição.O artigo 132º do documento constitucional prevê a situação de "substituição interina" do Presidente da República em caso de "impedimento temporário"."Durante o impedimento temporário do Presidente da República, bem como durante a vagatura do cargo até tomar posse o novo Presidente eleito, assumirá as funções o Presidente da Assembleia da República ou, no impedimento deste, o seu substituto", indica a Constituição.Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues realça que o presidente da Assembleia entende que não existe "essa situação" (de impedimento temporário), "esperando que nunca exista".O presidente do Parlamento deseja ainda "muito rápidas melhoras do senhor Presidente da República".Na história da democracia portuguesa, apenas uma vez o Presidente da República em funções foi substituído temporariamente. Em julho de 1996, poucos meses depois de ter sido eleito, Jorge Sampaio pediu ao Tribunal Constitucional que o considerasse temporariamente impedido de exercer o cargo.Na altura, há 21 anos, o então Presidente da República foi sujeito a uma intervenção cirurgica ao coração devido a um prolapso da válvula mitral. António de Almeida Santos, que ocupava o cargo de presidente da Assembleia da República, substituiu Jorge Sampaio.