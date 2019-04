Marcelo lembra que estratégia para integração dos ciganos "está ainda por implementar"

Lusa08 Abr, 2019, 11:53 | País

"O Dia Internacional dos Ciganos é, pois, um dia de alerta e consciencialização para um Portugal diverso, mais justo e socialmente ainda mais inclusivo", assinala Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem em que sublinha "a presença secular" da comunidade cigana, que está em Portugal há 500 anos.

O chefe de Estado considera que, neste dia, "torna-se necessário recordar que Portugal aprovou uma Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que está ainda por implementar".

"É, pois, importante apelar ao envolvimento de todos, incluindo a própria comunidade Cigana, para que efetivamente essa Estratégia produza os resultados esperados", apela.

Marcelo saúda ainda as iniciativas da comunidade, nomeadamente através das várias Associações Ciganas, no sentido de "aumentar a sua representatividade e integração, alertando e denunciando todas as situações discriminatórias que prevaleçam".