Marcelo levou duas horas a saudar o povo na chegada ao Lubango

Foto: João Relvas - Lusa

"Eu vim quase sempre no estribo do automóvel, vim do lado de fora, a agradecer, porque ao longo do caminho havia milhares de pessoas", descreveu Marcelo Rebelo de Sousa, quando finalmente chegou à sede do Governo Provincial da Huíla, no sul de Angola.







"Vinha dependurado porque, como o carro é blindado, não dá para abrir a janela. Portanto, eu abri a porta e vim com um pé no estribo, e outro nem sei bem aonde, e uma mão a segurar", explicou, acrescentando: "Realmente, demorámos muito, muito tempo".





Reportagem da enviada especial da Antena 1 à Angola Natália Carvalho