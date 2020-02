Marcelo mantém-se em silêncio sobre a eutanásia

Foto: Estela Silva - Lusa

Nem uma palavra sobre a Eutanásia ou um eventual referendo. Em visita de Estado à Índia, o Presidente da República justifica o seu silêncio com a reserva que deve ter o chefe de Estado em certos temas importante para o país e pede respeito pela posição que toma.