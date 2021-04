Marcelo não renova estado de emergência

O Presidente da República decidiu não renovar o estado de emergência.Numa comunicação ao país, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a decisão com os dados mais recentes do país.O Presidente apelou à necessidade de manter as medidas de prevenção e admite que o estado de emergência pode voltar caso a situação o justifique.O atual período de estado de emergência - o 15.º decretado pelo Presidente da República no atual contexto de pandemia de covid-19 - teve início em 16 de abril e termina às 23:59 de sexta-feira.





Reportagem de Ana Isabel Costa.