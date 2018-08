Marcelo não vai a Monchique para não perturbar as operações

RTP06 Ago, 2018, 12:01 / atualizado em 06 Ago, 2018, 12:22 | País

"Quando tiver a noção de que a fase operacional está a terminar ou está terminada, em conjugação com o Governo, ponderarei eventualmente ir a Monchique", declarou.



Tem estado, no entanto, em “permanente contacto” com o ministro da Administração Interna para perceber de que forma é que o Governo está a coordenar a resposta aos incêndios.



"Não se pode ser muito otimista nem muito pessimista", afirmou.Durante a noite, e em entrevista à RTP, Marcelo elogiou a capacidade de resposta aos incêndios, com uma concentração de meios “muito forte” e uma maior prevenção por parte das populações e instituições comparativamente com o ano passado.A diferença na quantidade de meios aéreos e terrestres nas zonas consideradas mais críticas, entre as quais a serra do Algarve, é “muito significativa” e constitui algo “muito diferente daquilo que se viveu” no ano passado.Já os portugueses “têm dado um exemplo de cidadania muito impressionante”, mostrando um maior cuidado e preocupação.Em férias nas regiões afetadas pelos incêndios do ano passado, Marcelo afirma ter encontrado marcas físicas nesses locais, pois “há zonas onde a natureza regenerou e outras onde demora mais tempo”.Acredita ainda que as pessoas de Pedrógão ainda estão a recuperar das consequências trazidas pelas chamas, tendo ainda muitas “questões a resolver”, nomeadamente na agricultura e na indústria.