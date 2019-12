Marcelo não vai cumprimentar pessoalmente Greta Thunberg para evitar "aproveitamento político"

"Pensei duas vezes, estar a misturar podia ser considerado um aproveitamento político por mim de uma realidade mais ampla e mais vasta e acho que não tenho esse direito", justificou Marcelo Rebelo de Sousa.







é uma grande alegria tê-la entre nós, é um fator de mobilização de todos", afirmou. "O facto de um dos símbolos dos mais jovens estar entre nós é bom, mas tem de atravessar toda a sociedade. Não podemos fazer disto uma guerra entre mais novos e menos novos, todos têm de perceber que é um problema comum, que tem de ser enfrentado em conjunto", acrescentou Marcelo.

"O presidente da Câmara de Lisboa, e bem, vai recebê-la, tal como os deputados que patrocinam a sua vinda devem receber. Eu aí tenho uma posição mais discreta, que é de entender que", afirmou.





A ativista sueca deverá chegar a Lisboa na manhã de terça-feira, antes de viajar para Madrid para participar na cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP25).

Na véspera da cimeira de Madrid, o Presidente da República sublinhou que as alterações climáticas são "um tema que interessa a toda a humanidade, não só aos mais jovens".

Greta Thunberg cruzou o Atlântico de barco para participar numa cimeira prévia da ONU em Nova Iorque (convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em setembro passado) e na COP25 no Chile, mas a alteração inesperada do local obrigou-a a voltar a embarcar, desta vez num catamarã, para fazer a viagem ao contrário e chegar a tempo a Madrid, sem ter de apanhar um avião, e com passagem por Lisboa.

A COP25, que arrancou esta segunda-feira e termina a 13 de dezembro, foi transferida de urgência em novembro para Madrid, depois de o Chile ter anunciado que renunciava à sua organização devido a um movimento de contestação social sem precedentes no país.

