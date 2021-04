Marcelo ouve partidos sobre renovação do estado de emergência

De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa participará na 19.ª sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", que está marcada para as 10h00, juntamente com o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e dirigentes partidários, também por videoconferência.Depois, durante a tarde, a partir das 14h30, o chefe de Estado ouvirá os nove partidos com assento parlamentar, por esta ordem: Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PCP, BE, PAN, PSD, CDS-PP e PS.A Assembleia da República tem agendado para a tarde de quarta-feira o debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência.Na quinta-feira passada, o Presidente da República referiu que nesta semana iria ter lugar "mais um momento de reflexão sobre a renovação do estado de emergência", com nova sessão com especialistas e nova audição dos partidos políticos a contribuírem para "uma decisão sobre essa renovação".", declarou aos jornalistas, durante uma visita a um centro social, em Lisboa.Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a expetativa de que a evolução dos dados da covid-19 em Portugal neste mês de abril permita "entrar em maio numa outra onda, uma boa onda".", acrescentou.









O plano do Governo prevê novas etapas de reabertura em 19 de abril e 3 de maio, mas as medidas poderão ser revistas em função do índice de transmissão (Rt) do vírus SARS-CoV-2 e do número de novos casos diários de infeção por 100 mil habitantes em Portugal.