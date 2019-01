Partilhar o artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização Imprimir o artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização Enviar por email o artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização Aumentar a fonte do artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização Diminuir a fonte do artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização Ouvir o artigo Marcelo pede exigência com a justiça, sem pré-julgamentos, partidarização ou pessoalização