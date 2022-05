Marcelo pede recursos e compromisso para descentralização sem "deitar fora" ANMP

Num discurso de meia hora perante presidentes de câmaras municipais de todo o país, que convidou para um encontro no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa pediu que se evite "uma crise sobre a descentralização muito prolongada" com a qual, defendeu, "perdem todos".Este encontro realizou-se um dia depois de a Assembleia Municipal do Porto ter aprovado a saída desta autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANPM), processo iniciado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, por divergências quanto à negociação sobre a descentralização de competências.O chefe de Estado abordou diretamente este tema, considerando que "era um pouco estranho" se não o fizesse hoje, "era fazer de conta de que o Presidente da República não sabia o que se passava em Portugal".

"O que me parece que é razoável é, naturalmente, esperar da parte do Governo abertura a tomar em linha de conta que a transferência de atribuições e de competências tem de ser acompanhada dos recursos para essa transferência", afirmou.





Depois, referindo-se à ANMP, o chefe de Estado pediu aos autarcas que "ponderem bem, respeitando as posições legítimas de cada qual", e procurem "encontrar as pontes institucionais para não deitar fora o peso de uma instituição que demorou muito tempo a construir nem os esforços de unidade dentro dela e permitir-se ser um interlocutor que possa apresentar resultados aos seus associados".