Marcelo preocupado com a perspectiva da pandemia para o Natal

O Presidente da República diz que é preciso que os portugueses saibam com tempo aquilo com que podem contar no Natal. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os partidos durante a próxima semana. Quer discutir as medidas de combate a pandemia para Dezembro e uma eventual renovação do estado de emergência.