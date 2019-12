Marcelo prepara primeiro mergulho do ano e mensagem de Ano Novo na Ilha do Corvo

Pouco depois de aterrar na ilha do Corvo, numa aeronave da Força Aérea Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de conhecer a ilha, acompanhado pela comitiva e pelos jornalistas.





E é no Corvo, esta quarta-feira, que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer o primeiro mergulho do ano. Esta tarde, no Miradouro das Grades Brancas, olhando para o mar, o Presidente da República tentou decidir o melhor local.



Antes do primeiro mergulho do ano, Marcelo Rebelo de Sousa faz o tradicional discurso de Ano Novo em direto da Ilha do Corvo, por volta das 13H00 (hora em Lisboa).