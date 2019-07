Marcelo promulga diploma que regula a proteção dos dados pessoais

Na nota publicada na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que a lei não acolheu uma "maior clarificação dos direitos e liberdades relativos ao tratamento de dados pessoais".



O Presidente apreciou nove diplomas e vetou um, relativo ao tratamento de dados dos Tribunais e do Ministério Público.



Marcelo Rebelo de Sousa tem dúvidas sobre as entidades de controlo e de coordenação.



O Chefe de Estado espera que o diploma possa ser reapreciado de forma a ponderar "alterações que correspondam à garantia de não interferência em áreas específicas de natureza jurisdicional do Ministério Público".