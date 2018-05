Marcelo promulga novo diploma que permite a engenheiros assinar projetos de arquitetura

Lusa29 Mai, 2018, 13:58 | País

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que promulgou este decreto "atendendo a que o novo diploma restringe substancialmente o âmbito de aplicação da exceção transitória", limitando-a aos engenheiros que "tenham subscrito projetos que tenham merecido aprovação municipal" antes de 01/11/2017.

O chefe de Estado frisa que não há "qualquer alargamento para o futuro - ao contrário do diploma anterior", que vetou.

Esta legislação, que causou polémica e dividiu as bancadas do PS e do CDS-PP, aplica-se a engenheiros licenciados em quatro universidades - Porto, Coimbra, Minho e Técnica de Lisboa - com curso iniciado até 1987/1988.