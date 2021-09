Marcelo promulga subsídio de risco atribuído às forças de segurança

Mesmo assim, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu promulgá-lo.



O presidente reconheceu que o aumento do subsídio para os 100 euros é um ponto de partida para uma luta antiga dos profissionais da PSP e da GNR.



O valor era calculado com uma base fixa de 31 euros e a decisão do Governo mais do que triplica essa base, a que acresce ainda 20% da remuneração.