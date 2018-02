Marcelo quer aproximar Portugal e São Tomé e Príncipe

À chegada, na última madrugada, a São Tomé, o Chefe de Estado defendeu a necessidade de ir "mais longe" na cooperação com o país africano lusófono, considerando-o "prioritário para Portugal.



De acordo com o programa da visita, o Presidente tem previsto um encontro com o seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, com o Presidente da Assembleia da República, José da Graça Diogo, e com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada.



Os passos do Presidente são aqui contados ao detalhe pela jornalista Natália Carvalho.



São Tomé e Príncipe será o quinto país lusófono a que Marcelo Rebelo de Sousa se desloca desde que tomou posse, em março de 2016, depois de Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Angola.



Dessas deslocações, duas foram visitas de Estado, a Moçambique e a Cabo Verde, realizadas em maio de 2016 e abril de 2017, respetivamente.



O último Presidente português a realizar uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe foi Jorge Sampaio, em 2000.