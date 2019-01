Os dados provisórios da Direção Geral da Saúde indicam que no ano passado morreram 289 crianças com menos de um ano.



Mais 60 do que em 2017. É o valor mais elevado dos últimos cinco anos.



Por causa destes números Marcelo Rebelo de Sousa pede para que sejam apuradas as causas do aumento da mortalidade infantil.